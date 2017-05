Milliongåve til ny idrettshall

Hallplanar har eksistert i Volda i cirka 25 år. No har eldsjelene fått større tru på at prosjektet vert realisert.

Prosjektet er viktig for busetnad og næringsutvikling, men framfor alt sentralt for barn og unge sine oppvekstvilkår. Samstundes er det viktig og truleg avgjerande for Volda sitt omdøme - i sin posisjon som regional motor for utdanning. Sparebanken Møre med sitt bidrag gjer at dette er ein stor dag for heile Volda. Vi er eit steg nærare realisering av ny idrettshall, seier Jonny Kragset ved Volda Campus Arena i ei pressemelding.

- Sparebanken Møre skal vere med på å bygge sterke lokalsamfunn, og ein del av dette samfunnsengasjementet er å bidra til gode arenaer for idretten. Vi ser at det er eit stort behov for ein idrettshall av denne sorten i Volda, og det er veldig kjekt å få vere med og ta avkastet i dette prosjektet, seier banksjef Mette Ryste i Sparebanken Møre.

Etter planen skal den nye hallen verte ein idretts-/fleirbrukshall med to speleflater. Hallen på cirka 5.000 kvadratmeter vil oppfylle krav til eliteseriespel i handball og internasjonale krav for volleyball. I tilknytning til hallen vil ein byggje eit symjeanlegg.