No er vegen over til Geiranger opna

Fredag 26. mai kl. 16 opna fylkesveg 63 mellom Langevatn og Djupvasshytta. Vegen vidare frå Djupvasshytta til Geiranger opna 15. mai i år.

– Opninga gjekk greitt, men det er enno ein god del snø ved Stavbrekkfonna, seier byggeleiar Kåre Andre Berge til Smp.no

– Vi må følgje med og sjå utviklinga vidare. Raset på austsida har gått, men vi ventar framleis på at raset på vestsida skal gå eller smelte ned.

– Vi må følgje med og sjå utviklinga vidare. Raset på austsida har gått, men vi ventar framleis på at raset på vestsida skal gå eller smelte ned.

Stavbrekkfonna overvakast med radar, og Vegvesenets geologar vil følgje nøye med på bevegelsane. Vegen kan derfor bli stengt på kort varsel.

– Viss vi skal vente til all snøen forsvinn frå Stavbrekkfonna kjem vi uti juli. Vi opnar vegen no og følg nøye med på utviklinga. Vi har også sett opp skilt med forbod mot å stoppe på strekninga under Stavbrekkfonna, fortel Kåre Andre Berge.

