Søker bruksendring av vegen til Fjellstua

Vegen opp til Fjellstua er ikke godkjent for ferdsel av tunge busser over 6 tonn. Kommunen sender nå en søknad til Vegdirektoratet om endring av bruksklassen for veien til 8 tonn og går i dialog med busselskapet om å finne alternative løsninger.

Fredag 26. juni har Ålesund kommune sendt en søknad til Vegdirektoratet om å endre bruksklassa for veien opp til Fjellstua til 8 tonn akseltrykk. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Vegen er klassifisert til 6 tonns bruksklasse. Vegen er mye brukt av turistbusser i sommersesongen og en slik økning av bruksklassen er nødvendig. Kommunen går nå i dialog med busselskapet om å finne alternative løsninger for bruk av vegen, inntil vi får avklart søknaden hos Vegdirektoratet. - Det er tre ukers behandlingstid hos Vegdirektoratet, og etter behandling skal saken tinglyses. Vi får trolig ikke et svar på søknaden før om cirka 1 måned. Ønsker å oppgradere veien Ålesund kommune ønsker å gjennomføre en oppgradering på vegen fra Borgundvegen og opp til Fjellstua. - Dette er et omfattende arbeid og kan tidligst starte høsten 2017 og vil pågå i mange år fremover. I økonomiplanen ligger det inne 1,5 millioner i 2019 og 2 millioner i 2020. I langtidsperioden frem til 2024 ligger det inne 14 millioner til oppgradering av hele vegstrekningen.