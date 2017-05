Nyheter er ikke gratis, og det har det heller aldri vært. Jeg håper det forblir sånn. Jeg har de siste årene merket at flere og flere klager på at avisartikler blir publisert som såkalte «pluss-artikler». Noen lesere synes det er usmakelig at aviser vil ha betalt for innholdet sitt. Tenke seg til.

I Norge har vi (heldigvis) noe som heter Vær varsom-plakaten. Et sett med regler som journalister må ta hensyn til når de produserer nyheter. Disse reglene beskytter oss blant annet fra falske nyheter og ivaretar vår høyt elskede ytringsfrihet. «Pkt. 1.1.: Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.»

Jeg håper at alle som leser dette forstår hvor heldige vi er i dette landet, som har journalister som har disse reglene å rette seg etter. Vi lever i en tid hvor nyheter blir et utvannet begrep. Kildekritikk dør ut like raskt. Selv presidenten i USA prøver å undergrave sin egen presse så godt han kan ved å konsekvent kalle alt han er uenig i for falske nyheter. Dette er attpåtil en presse som i stor grad er eid av private aktører (kilde), som ikke har det samfunnsansvaret som norske medier har.

Om USA skal være foregangsmodell, og Facebook blir vår nyhetsformidler, blir jeg i hvert fall bekymret, fordi jeg ser hvor lite kildekritisk det norske folket er på vei til å bli. Folk liker og deler «saker» på Facebook hver dag fra falske nyhetssider som er opprettet utelukkende for å tjene penger på det. Ikke for å «ivareta viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk.» (Vær varsom-plakaten punkt 1.2)

Jeg kan ikke understreke nok hvor utrolig viktig det er i dag, og i fremtiden, at vi betaler for nyheter produsert av en fri og uavhengig presse som vi kan stole på at forteller sannheten!

Journalister i Sunnmørsposten jobber hver dag for at du, som leser, skal få gode, og ikke minst nyanserte nyheter – i sanntid. Hver dag, døgnet rundt, hele året. Det synes jeg de skal få lønn for. Synes ikke du?

Nei, du synes vel alt var bedre før, da avisa ikke kostet mer enn tre kroner*, i motsetning til dagens griske journalister som vil ha til livets opphold. Makan.

*Nevnte publikum i teksten tar, i likhet med kilder, sjelden hensyn til endringer. Dette gjelder også endring i lønninger, inflasjon, deflasjon, konsumprisindeks og lignende. En krone var og er en krone.

