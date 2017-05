Fritidsbåt i full fyr: – Hoppa i sjøen og blei redda i land

En fritidsbåt tok mandag morgen fyr like utenfor Alnes, som ligger like utenfor Ålesund. To personer ble redda i land fra den brennende båten.

– Det var to menn om bord da det begynte å brenne. De hoppa i sjøen og blei redda av lokale folk, sier politiets innsatsleder Karl Jonas Volen til Smp.no.

– De to er sjekka av ambulansepersonell. Ingen er skadd, sier innsatslederen.

Gikk i full fart mens de prøvde å slukke

Politiet kjenner foreløpig ikke til brannårsaken, men mennene som var om bord skal avhøres i løpet av mandag.

Til NRK Møre og Romsdal sier de to - Knut Bjørnar Gjerde og faren Leif, at de var ute for å dra teiner da de kjente svilukt.

– Jeg trodde det var teinehaleren, at motoren der hadde brent opp. Men så oppdaga jeg at det begynte å ryke fra maskina, og da jeg åpna opp så jeg at det var full fyr, sier Knut Bjørnar Gjerde til kanalen.

Han forteller videre at de prøvde å slukke mens de gikk i full fart mot havna.

– Der streika alt og båten gikk bare i runding. Men vel inne på havna var jeg ikke så veldig redd. Da visste jeg at vi ville komme oss til land. Men det brant så mye at vi bare måtte hoppe, sier han.

– Så og si slukka

Båten synes totalskadd, melder Smp.nos reporter på stedet.

– Brannen er så og si slukka. Den står på grunn nå, og vi velger å ikke flytte den før vi har fått lagt ut absorberende lense. Dette gjør vi i tilfelle det er gått hull på drivstofftanken, sier brannmester Stian Jørgensen ved 110-sentralen i Møre og Romsdal.

– Vi avventer litt, men lense er gjort klar for slep av redningsskøyta.