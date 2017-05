Fritidsbåt i full fyr: – Hoppet i sjøen og blei redda i land

En fritidsbåt tok mandag morgen fyr like utenfor Alnes, som ligger like utenfor Ålesund. To personer ble reddet i land fra den brennende båten.

Politiet melder om at to personer er reddet i land fra den brennende båten.

– Det var to menn om bord da det begynte å brenne. De hoppet i sjøen og blei redda av lokale folk, sier politiets innsatsleder Karl Jonas Volen til Smp.no.

– De to er sjekket av ambulansepersonell. Ingen er skadet, sier innsatslederen.

– Så og si slukka

Båten synes utbrent, melder Smp.nos reporter på stedet.

– Brannen er så og si slukka. Den står på grunn nå, og vi velger å ikke flytte den før vi har fått lagt ut absorberende lense. Dette gjør vi i tilfelle det er gått hull på drivstofftanken, sier brannmester Stian Jørgensen ved 110-sentralen i Møre og Romsdal.

– Vi avventer litt, men lense er gjort klar for slep av redningsskøyta.