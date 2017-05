To lokale kandidatar kan bli «Årets skip»

Det melder Skipsrevyen.

I følge magasinet er det «NKT Victoria» frå Kleven til NKT Cables og «Windea Leibniz», frå Ulstein Verft til BS Offshore som er nominert.

Dei viser til at juryen anerkjenner det omfattande innovasjonsnivået som begge disse skipa representerer innan sine marknadssegment og synest at det er spennande med eit lokalt Ulsteinvik-oppgjer i årets konkurranse om «Ship of the Year». Juryen skal også legge vekt på teknologi- og innovasjonsnivået når det blir avgjort kva for eit skip som blir vinnar.

Vinnaren blir avslørt på Nor-Shipping

Det er eit vilkår at vinnarskipet blir levert frå eit norsk verft i løpet av 2017.

Statsråd Monica Mæland vil gjere kjent vinnaren, på opningsdagen for Nor-Shipping i Oslo, tysdag. Kronprinsen vil også vere til stades, opplyser Skipsrevyen.