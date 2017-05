Cecilie mister Fortuna-kampen

Onsdag klokka 18.30 legger Fortuna opp til fotballfest på Aksla stadion, når Norges beste damelag Lillestrøm kommer på besøk til 2. rundekamp i NM.

Et opplagt trekkplaster ville ha vært den tidligere Fortuna- og Langevåg-keeperen Cecilie Fiskerstrand, som er fast inventar på det norske A-landslaget. Men Cecilie mister kampen på grunn av eksamen!

- Det er til å grine av. Jeg skal ha eksamen på Idrettshøyskolen, og vi har flere ganger spurt Fortuna om de kunne flytte kampen fram en dag, til tirsdag. Men de svarte nei. Noe som er fryktelig skuffende for meg, for dette er en kamp jeg virkelig hadde gledet meg til å spille. Foran en haug av slekt og venner, sier Cecilie.

Mange stjerner borte

Lillestrøm mistet nesten alle sine stjerner etter kjempesesongen i fjor. Borte er stjerner som Lene Mykjåland, Isabell Herlovsen og Emilie Haavi, og flere mindre kjente spillere er hentet inn. Men Lillestrøm har gjort sine saker utmerket også i år, og kjemper helt i toppen også i 2017.

- Vi mistet sju faste i førsteelleveren, og mange hadde null tro på oss. Men vi har vist at vi fortsatt er gode, under vår nye trener Hege Rise, forteller Cecilie Fiskerstrand.

Som nå er helt kvitt ryggskaden som ødela hele fjorårssesongen for henne.

Kunne ikke flytte

Fortuna-trener Magne Elde beklager at ikke Cecilie Fiskerstrand kan spille kampen onsdag.

- Men for oss var det ikke noe tema å flytte kampen til tirsdag. For vi har spilt tre kamper på seks dager, og fire kamper på ni dager hadde vært håpløst. Vi kunne ha flyttet kampen til torsdag, men det ønsket ikke forbundet, opplyser Elde.

Tror på seier

- Her gjelder det å begrense tapet?

- Jeg er så dum at jeg faktisk tror vi kan vinne kampen! Den troa skal mine spillere alltid ha når de går på bana. Men også vi ser jo at realistisk sett så er sjansene våre små for å slå dem. Nå er ikke Lillestrøm av fjorårsklasse, på langt nær, men de har gjort det veldig bra i år uansett.

- Hva med dere?

- I Malin Sunde har vi en spiller som hele Toppserien sikler etter. Vi har fått en haug med henvendelser fra Toppserien på Malin allerede, men hun er innstilt på å bli i Ålesund til hun er ferdig med videregående skole. Noe som betyr to år til her. Hun kan skape bry for hvem som helst, og offensivt har vi også andre jenter som vet hvor målet står.

- Men bakover?

- Der gjelder det at vi ligger tett og kompakt, og ikke gir Lillestrøm mye rom. Så kanskje vi kan skremme dem litt?, smiler Magne Elde.

Og Malin Sunde sier hun gleder seg «sykt mye» til kampen.

- Jeg håper å få vise litt av det jeg kan. Men faren er kanskje at vi blir presset så mye bakover at jeg stort sett vil befinne meg på egen banehalvdel. Vi får se, uansett er det kjempekjekt å få spille mot et så godt lag som Lillestrøm. Og jeg tror nok at vi skal kunne skape noen sjanser vi også, smiler hun.

(Saken fortsetter under bildet)