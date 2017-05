Ekstraferje på Stranda - Liabygda i sommarperioden

I ei pressemelding heiter det vil gå to ferjer på sambandet frå 1. juni i 31. august, og vidare at B-ferja vil køyre spegelvendt av A-ferja frå klokka 09.30 til 19.15 på kvardagar, 11.30 til 18.15 på laurdag og 11.30 til 19.15 på søndag.

Føresetnaden samferdselsutvalet har sett for denne løysinga, er at ekstraavgangane blir finansiert gjennom ei takstauke. Ferjesambandet vil dermed gå frå takstsone 3 til takstsone 5 frå og med 1. juni og for resten av kontraktsperioden.

Gjennom tilleggskjøpet blir det ei betydeleg kapasitetsauke i sambandet, som i fleire år har hatt auke i talet på attståande køyretøy: Sommaren 2017 i form av ei ekstra ferje på 28 personbileiningar og i 2018-19 i form av ei ekstra ferje med 36 personbileiningar.

Avtalen har ein varigheit for resten av kontraktsperioden ut 2019.