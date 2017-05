Fasit - Kan du disse ordtakene?

Har du ikke tatt quizen ennå? Ta den her - før du sjekker fasiten under.

De fleste uttrykkene i quizen er henta fra boka «Alle nonner drar». Her tar språkforsker Georg Kjøll for seg over 200 uttrykk, hvor de kommer fra opprinnelig og hvordan de utvikler seg over tid.

Her er riktige svar - og forklaringer:

Heter det:

Du skal ikke skjære alle over en kam

Du skal ikke feie alle over en kam

Du skal ikke ta alle under en kam

Fasit: Du skal ikke skjære alle over en kam. Betyr at folk er forskjellige, som at du ikke skal dømme ei hel gruppe for noe én personen i gruppa har gjort.

Heter det:

Å spikre fanden på veggen

Å slå fanden på veggen

Å male fanden på veggen

Riktig svar: Å male fanden på veggen. Betyr å svartmale en situasjon, bekymre seg unødig, overdrive det negative

Heter det:

Å tråkke i grøten

Å tråkke i salaten

Å tråkke rundt grøten

Riktig svar: Å tråkke i salaten. Betyr å si eller gjøre noe du ikke skulle sagt eller gjort, plumpe ut i det.

Heter det:

Å gå rundt grøten

Å gå rundt kamelen

Å gå rundt klokka

Riktig svar: Å gå rundt grøten. Betyr å bruke lang tid før du kommer til poenget, ikke tørre å si ting som de er, tåkelegge.

Heter det:

Å feie under eget teppe

Å feie for egen dør

Å feie over gulvteppet

Riktig svar: Å feie for egen dør. Betyr å passe sine egne saker, tenke på hva en selv gjør galt før en kritisere andre

Heter det:

Å ta av seg hatten

Å tråkke på hatten

Å bøye seg i hatten

Riktig svar: Å ta av seg hatten (for noen). Som å bøye seg i støvet. Betyr å ha respekt for/være imponert over noen

Heter det:

Å bite i det sure eplet

Å bite i det sure gresset

Å krype til det sure korset

Riktig svar: Å bite i det sure eplet. Som å krype til korset. Betyr å måtte innrømme at man har tatt feil eller gjort noe feil. Eller måtte gjøre noe man ikke har lyst til.

Heter det:

Å holde tennene rett i munnen

Å holde tunga rett i munnen

Å holde tunga i rett munn

Riktig svar: Å holde tunga rett i munnen. Betyr å konsentrere seg, eller passe på å ikke si noe feil.

Heter det:

Å dolke seg selv i ryggen

Å dolke noen i ryggen

Å svikte noen i ryggen

Riktig svar: Å dolke noen i ryggen. Betyr at du svikter noen som stoler på deg.

Heter det:

Han var ikke den skarpeste kniven i skuffen

Han var ikke den skarpeste personen i skuffen

Han var ikke den skarpeste kniven i klassen

Riktig svar: Den skarpeste kniven i skuffen. Betyr at en person ikke er av de mest oppegående, ikke er særlig smart.

Heter det:

Å gå gjennom grøten etter vann

Å gå over bekken etter grøt

Å gå over bekken etter vann

Riktig svar: Å gå over bekken etter vann. Betyr at du ikke skal gjøre ting vanskeligere enn de er, at løsningen ofte er like ved deg.

Heter det:

Å helle saltvann i blodet

Å helle salt i såret

Å få salat i såret

Riktig svar: Å helle salt i såret. Betyr å tilføre smerte til noen som allerede har det vondt, si noe som gjør ting enda verre for noen, som å vri kniven rundt.

Heter det:

Å ane muffins i mosen

Å ane ugler i mosen

Å ane muffens i mosen

Riktig svar: Å ane ugler i mosen. Betyr å få mistanke om at noe er galt, at det er noe muffens

Heter det:

Å brette opp ermene

Å brette opp armene

Å brette opp kragen

Riktig svar: Å brette opp ermene, som i ermene på skjorta. Å ta i et tak, gjøre seg klar til å jobbe.