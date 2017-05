Kritisk til ny avgift for havbruksnæringen

- Havbruksnæringen vokser og skaper viktige arbeidsplasser langs kysten. Vi bør legge til rette for vekst, og ikke hemme næringen med en avgift på produksjon, sier Oskar Grimstad i en uttalelse.

- Vi må huske på at ressursene som selskapene henter ut av havet, har de produsert selv. Jeg synes derfor ikke det er riktig at produsentene først må betale for rettigheten til å produsere på et område, for deretter å betale for det de produserer på området.

Grimstad sier med de miljømessige utfordringene næringen har i dag, så må alle spille på lag.

- Vi kan ikke basere oss på at dagens høye inntjening, vil være der for alltid. Dermed kan en avgift i nedgangstider hemme miljøarbeidet.

- Det er svært skuffende å registrere iveren etter stadig flere og høyere avgifter i en næring som vi har betydelige framtidshåp for, sier han.