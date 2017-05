The North West kan bli utsatt

Knut Strømsheim i KS Promotion har fått i oppdrag å skaffe sponsorer til konferansen.

– Jeg har oppfattet at det er usikkert om det blir konferanse. Jeg har ikke fått bekreftelse ennå. Derfor har jeg satt alt sponsorarbeid i bero til jeg får endelig beskjed, sier Strømsheim til Nytt i Uka, som først omtalte saken.

Han bekrefter ovenfor avisa at det er svært vanskelig å få inn midler på denne tiden av året.

– Innslaget av konferansen kommer på et tidspunkt på året der mange har disponert budsjettene sine.

Vil bli diskutert

Styreleder Knut Flakk i The North West sier til Sunnmørsposten at en utsettelse kommer til å bli en av sakene det nye styret vil diskutere.

- Men vi har ennå ikke et styre på plass, så det er vanskelig for meg å si hva som blir utfallet. Vi er godt i gang med å sette sammen et styre, sier Flakk.

Han ser for seg at en eventuell flytting vil bli til året etter.

- Men per i dag har jeg ikke flere detaljer å komme med, sier Flakk.

Prestisjekonferanse

Disse vet vi kommer: «The North West» begynner å ta form – ca. 30 innslag Professor Richard Florida, Are Kalvø, Siri Kristiansen og Synnøve Skarbø er hyret inn til The North West-konferansen. Men det er ventet ca. 30 innslag over tre dager i Ålesund i oktober.

Professor Richard Florida, regnet som urbanismens superstjerne, er en av de som allerede er leid inn til The North West, som egentlig skal arrangeres i Ålesund 5.-7. oktober.

- Dette skal bli en gedigen fest for alle i hele Ålesundsregionen, slo rådmann Astrid Eidsvik fast da konferansen ble presentert i mars.

Region Ålesund står som arrangør, og er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Haram, Giske, Sandøy, Sula, Skodje, Ørskog og Ålesund.

I tillegg er blant annet Are Kalvø, Siri Kristiansen og Synnøve Skarbø hyret inn til The North West-konferansen