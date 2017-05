Flertall for gransking av konkurransen på sokkelen

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget tar til orde for å utrede konkurransen på norsk sokkel og framtidsutsiktene for norsk leverandørindustri.

Møre-politikere som Else-May Botten (Ap), Oskar Grimstad (Frp) og Pål Farstad (V) er blant politikerne bak innstillingen som ble levert tirsdag. Planen er at saken skal behandles i Stortinget før sommeren.

Kravet om at Statoil sin rolle skulle vies spesiell oppmerksomhet, ble ikke tatt med i selve innstillingen. Her ønsket ulike mindretall fra KrF, Ap, Venstre og Sosialistisk Venstreparti flere kritiske bemerkninger.

(saken fortsetter under)

Konkurransen på norsk sokkel Venter støtte til gransking av Statoil Møre-representant fra KrF med på forslag til Stortinget.

Ber regjeringen gripe inn overfor Statoil I et brev til næringsminister Monica Mæland og olje- og energiminister Tord Lien, ber Frps Oskar Grimstad de to gripe inn overfor Statoil.

Imidlertid kommer ikke en utredning utenom det dominerende selskapet på sokkelen i sitt arbeid. Maritimt Forum Nordvest er blant dem som har ønsket oppmerksomhet om situasjonen og er fornøyd med avgjørelsen.

– vi er glade for at de tar oss på alvor og viser vilje til å skaffe seg kunnskap og innsikt, heter det i et blogginnlegg på deres hjemmesider.

Gå til innstillingen på Stortingets hjemmesider (ekstern lenke)

Unio mener Statoil-press gir sosial dumping

Leserinnlegg: Statoil må ta samfunnsansvar

Regjeringen fikk «Statoil-rapport»: Konkurransetilsynet vil ikke gripe inn på norsk sokkel Rapport om konkurransesituasjonen gir ikke grunnlag for å vingeklippe oljeselskapene.