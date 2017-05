Kjørte uten bilbelte og snakket i mobiltelefon

I 11.30 meldte politiet om gjennomførte trafikkontroller på Sjøholt og på Ellingsøy.

På Sjøholt ble tre bilførere bøtelagt for bruk av mobiltelefon under kjøring. På Ellingsøy måtte 73 bilførere blåse i alkometeret. Det ble ikke avdekket ruskjøring, skriver politiet på Twitter.

Klokka 12 meldte politiet om en trafikkontroll i Breivika i Ålesund. Her ble en bilfører bøtelagt for kjøring uten bilbelte og for å ha snakket i mobiltelefon.