Ingen utepils etter midnatt

- Det ser ut som kommunen gjør alt de kan for å motarbeide utelivsnæringa, sier Høyre-politiker Monica Molvær som også er leder i Ålesund sentrumsforening. Når hun møter i helse- og veldferdsutvalget torsdag ettermiddag, kommer hun til å foreslå at dette punktet strykes i de nye salgs- og serveringsforskriftene som utvalget skal behandle. Vil forhindre støy Det skapte stor debatt da bystyret vedtok at skjenketiden skal reduseres med én time. Dette vedtaket skjedde i forbindelse med behandlingen av Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Nå er det forskrift om åpningstider for serverings-, salgs- og skjenkesteder som skal behandles politisk, og her foreslår rådmannen at uteserveringene skal stenge kokka 24.00. Hun begrunner forslaget med at slike utearealer ofte er plassert på fortau eller i en innelukka bakgård. I begge tilfeller vil støy fra feststemte mennesker gir stor sjenanse for folk som bor i nabolaget. Spesielt vil uteareal i innelukka bakgårder kunne få stor negativ innvirkning på bomiljøet, mener rådmannen. Må tåle liv og røre

Monica Molvær kjøper ikke det argumentet. - Når man bosetter seg i sentrum, må man også tåle litt liv og røre som utelivet skaper, mener Molvær. Hun er opprørt over forslaget, og mener at det kan stikke kjepper i hjula for et variert uteliv og for dem som prøver alt de kan for å gi et godt tilbud og holde bysentrum i live på kveldstid både for innbyggere, tilreisende og studenter. Negativ for oss og gjestene

- Vi opplever forslaget som negativt både for oss og for gjestene våre. Det sier Marius Lunde Petersen som er daglig leder for Terminalen og det nye Molo Brew som åpner seinere denne måneden. Terminalen har ei stor uteservering, mens Bryggeriet har satt av 330 kvadratmeter uteareal der det er meninga at gjester skal nyte godværet når det dukker opp i Ålesund. Lunde Petersen innrømmer at forslaget kom litt overraskende på han, og at det vil innskrenke tilbudet til publikum hvis uteserveringene skal være folketomme fra midnatt. Mindre attraktiv by - Vi ser at gjestene våre setter stor pris på å sitte ute når været tillater det. Det er selvsagt viktig for oss. Men forslaget har også ei økonomisk side. Ei slik ordning vil blant annet kreve større ressurser i form av mer vakthold, og akkurat nå er vi inne i en omstillingsprosess for å tilpasse oss de andre endringene i skjenkereglementet som allerede er vedtatt . Vi har også et forholdsvis smalt omsetningsvindu som blir enda smalere hvis dette forslaget blir vedtatt. Det går selvsagt ut over inntjeninga vår, sier Marius Lunde Petersen. Han tror også at et slikt vedtak vil gjøre Ålesund mindre attraktiv som en by med mange aktiviteter. Noe som igjen hindrer etablering av nye arbeidsplasser. - Forstår du argumentet om at slike uteserveringer kan være plagsomme for naboene? - Nå kan jeg bare snakke på vegne av våre utesteder, men vi har i hvert fall jobba aktivt for å skjerme uteplassene slik at vi tar hensyn både til naboer og gjester. Hvis uteserveringer blir tilrettelagt på en god måte, mener jeg at folk må få mulighet til å sitte ute. Også etter midnatt, slår Lunde Petersen fast.