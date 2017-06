Klubblederen: - Dette er bare tragisk

Det sier klubbledereren for et idrettslag i Ålesund-området, etter at det nylig og i samme område ble funnet et spionkamera i en garderobe ved et treningssenter. Torsdag ble en trener i 20-åra i idrettslaget arrestert, og ifølge politiet har mannen innrømma å ha festa spionkameraet - forma som en knagg, på veggen.

Det var NRK Møre og Romsdal som først omtalte saka.

Klubblederen forteller at det var et av jentelaga deres som oppdaga kameraet.

- Disse meldte videre til treningssenteret, som tok igjen tok kontakt med politiet. Vi for vår del blei informert av sistnevnte, og for å komme i forkant av en mulig rykteflom valgte vi å kalle inn til et informasjonsmøte med det aktuelle jentelaget og foreldra til disse torsdag, sier han.

- Vet dere noe om hvor lenge kameraet har vært der?

- Nei.

- Hva har dere sagt til laget som fant kameraet?

- Vi har gitt dem det vi har av informasjon og gitt uttrykk for at vi ser på det som har skjedd som et stort tillitsbrudd.

- Når det gjelder vedkommende som har tilstått å ha montert kameraet, så er han suspendert. Vi har forsikra han om at han vil få tilbud om den hjelpa han måtte ha behov for. Politiattesten hans er for øvrig uten anmerkninger fra tidligere, sier klubblederen.

Han understreker at de så langt ikke er kjent med at bildene viser nakenhet.