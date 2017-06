Oslo Børs: Island Offshore brøt regler – stryker lån

Det opplyser rederiet i en børsmelding .

Island Offshore Shipholding har et obligasjonslån notert på Nordic ABM på Oslo Børs. Island Offshore har tidligere vært i hardt vær for å ha brutt de såkalte ABM-reglene. I mars advarte børsen om at flere brudd, ville føre til at de ville vurdere å stryke lånet på nær 500 millioner.

– Island Offshore Shipholding L.P, utsteder av obligasjonslån med ISIN NO0010673866, har brutt ABM-reglene pkt. 3.1.5 (5). I henhold til bestemmelsen kan Oslo Børs anmode utsteder om all informasjon som ikke er underlagt lovbestemt taushetsplikt og som Oslo Børs anser som nødvendig for å overvåke at noteringen er i samsvar med ABM-reglene, står det i børsmeldingen.

Island Offshore har ifølge børen ikke svart på henvendelser til tross for flere påminnelser.

I henhold til bestemmelsen skal halvårsrapporter offentliggjøres straks de er vedtatt og senest to måneder etter regnskapsperiodens utgang.

– I tillegg har selskapet brutt bestemmelsen om at revidert årsrapport skal offentliggjøres senest fire måneder etter regnskapsårets utgang, skriver Oslo børs, som har reagert flere ganger de siste årene.

Konklusjonen er at børsen anser Island Offshore sitt obligasjonslån som uegnet, og har besluttet å stryke det fra notering.

