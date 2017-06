Spiller siktet for voldtekt

(Romsdals Budstikke:) Administrerende direktør Øystein Neerland i Molde Fotball bekrefter saka overfor Romsdals Budstikke.

– Vi er kjent med at en spiller er anmeldt og vi vet at det foreligger to ulike forklaringer om hendelsesforløpet. Spilleren hevder at han ikke har begått en straffbar handling. Det er en stor belastning å komme opp i en slik situasjon, ingen er tjent med stor oppmerksomhet i saka, sier Neerland.

Nekter

Spilleren får bistand fra sin advokat Øyvind Panzer Iversen.

– Vedkommende konstaterer at han er anmeldt, men benekter at det har skjedd noe straffbart. Han ser fram til at politiet har etterforsket saka, og mener det vil underbygge hans forklaring. Mer er det ikke å si på nåværende tidspunkt, sier Panzer Iversen.

Solskjær informert

Også Ole Gunnar Solskjær bekrefter at han har kjent til saka en tid.

– Jeg forholder meg til det han forklarer til klubben. Dette er en påkjenning for spilleren, men vi må overlate til politiet å gjøre jobben sin og etterforske saka ferdig. Andre spørsmål overlater jeg til advokaten å svare på.

– Har MFK gjort en vurdering rundt om vedkommende bør spille kamper mens saka er under etterforskning?

– Han er ikke tiltalt eller dømt. Derfor ser vi ingen grunn til at han ikke skal spille fotball, det er jobben hans. Vi vil gjøre en ny vurdering av dette dersom det skulle bli en sak ut av anmeldelsen, sier Ole Gunnar Solskjær til Romsdals Budstikke.

Etterforskes videre

Politiet tror etterforskningen av den mulige voldtekten i Molde kan være avsluttet om kort tid. Det opplyser politistasjonssjef Per Karstein Røv. Kvinna anmeldte forholdet i første halvdel av mai, og saka er under etterforskning hos politiet i Molde.

– Vi er kommet relativt langt i forhold til de avhørene vi skal ta, så det er ikke sikkert det vil gå så lang tid før saka er ferdig etterforsket, sier Røv.

Han opplyser at både fornærma og siktete har fått oppnevnt advokat. Røv ønsker ikke uttale seg veldig spesifikt om saka, men sier dette på generelt grunnlag;

– Når noen anmelder en voldtekt og en utpekt gjerningsmann pågripes for avhør, så blir vedkommende siktet i saka, sier Røv.

I den konkrete saka er det nå avhørt flere vitner. Men det gjenstår fortsatt avhør av flere.

– Etterforskningen og vitneavhørene vil være avgjørende for om det blir tatt ut tiltale og saka blir sendt til retten, sier Røv.

Han ønsker ikke å si noe om omstendighetene rundt hendelsen eller om forholdet mellom de to, men bekrefter at det skal ha skjedd i en leilighet i Molde. Flere var til stede i leiligheten da det skal ha skjedd. Siktete og kvinna som har anmeldt er jevngamle.

– Hva kan du si om eventuelle tekniske bevis?

– Alt er sikret av det som sikres kan. Så vi er ferdig med sikringen av tekniske bevis, sier Røv. Han avkrefter at det finnes video eller bilder fra hendelsen.

Vil ikke kommentere

Advokat Mads Jenset representerer den fornærma.

– Jeg kan bekrefte at jeg er oppnevnt som bistandsadvokat i forbindelse med en anmeldelse. Jeg overlater til politiet å styre informasjonen i saka og har ingen ytterligere kommentarer i den fasen saka er i nå, sier Jenset.

Denne saken ble først publisert i Romsdals Budstikke.