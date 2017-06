The North West-konferansen blir flytta

Den mye omtalte The North West-konferansen, som egentlig skulle gå av stabelen 5. - 7. oktober i år, blir flyttet til våren 2018.

Det har det nyetablerte styret i The North West AS bestemt, opplyses det i en pressemelding.

Region Ålesund har omtalt The North West som tidenes happening innen urbanisering, arbeidsliv, kultur og fritid.

Derfor vil de flytte konferansen

Styreleder Knut Flakk påpeker at det er flere gode grunner for å flytte konferansen.

– Det er viktig for styret i det nystifta selskapet at det første arrangementet blir så komplett som mulig. Premissene for å arrangere The North West i oktober var en nedskalert versjon. En slik versjon ville vanskelig kunne gi et fullgodt bilde av det vi ønsker å få til og en utsettelse i et halvt år vil gi vesentlig bedre tid til planlegging og gjennomføring av et vellykka arrangement, sier Flakk i pressemeldingen.

Ifølge Region Ålesund har det kommet klare signaler om at fylkeskommunen ønsker å se på mulighetene for å integrere Mørekonferansen i arrangementet.

Flakk mener at The North West har alle forutsetninger for å lykkes.

Dette er styret

Knut Flakk, adm.dir i Flakk Gruppen (styreleder).

Kine Berild Norheim, stipendiat NTNU i Ålesund.

Guttorm Ulla, daglig leder i Haram Næring og Innovasjonsforum.

Eva Mariann Vinje Aurdal, ordfører i Ålesund (politisk repr. for Region Ålesund).

Malin Gjørtz, administrativ leder i Wille Interiør, Oslo.

Frode Elias Synnes, kultursjef i Giske kommune.

Yvonne Aarset, byråleder/partner ELLE mELLE.

Ragna Brenne Bjerkeset, ass. regional – og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Det er Region Ålesund som står bak The North West og stiftinga av aksjeselskapet. Region Ålesund er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Haram, Giske, Sandøy, Sula, Skodje, Ørskog og Ålesund.