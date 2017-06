Redningsaksjon etter paraglider-ulykke i Geiranger

Mannen er frakta til Ålesund sjukehus med luftambulanse. Skadeomfanget er ukjent, men han var våken, melder politiet.

Mannen blei henta ut av redningsmannskaper og luftambulanse etter en redningsaksjon i området ved Vesterås i Geiranger, etter det som ifølge meldinga skal ha vært et uhell med en paraglider.

– Vi har fått beskjed om at det var to paraglidere som har vært aktive i området. Så har det skjedd et uhell, der den eine landa trygt og den andre ikke landa trygt. Meldinga kom til AMK, som sendte en luftambulanse til stedet, sier operasjonsleder Jon Bratland i politiet i Møre og Romsdal til Smp.no etter aksjonen.

Det var den andre paraglideren som meldte fra, ifølge operasjonslederen. Politiet fikk melding via AMK klokka 15.10.

– Pasienten blei henta ut med redningsmann som hang i et underheng under luftambulansen. Mannen var våken, sier Bratland.

Ifølge Sunnmørspostens journalist på stedet deltok både brannbil, ambulanse og helikopter i aksjonen. Politiet var ikke i Geiranger under aksjonen.

Den skadde blei først henta ned fra fjellsida og flydd ned på marka. Han blei så tatt inn i helikopteret, som tok av.

– Klokka 16.19 fikk vi beskjed om at personen var på veg til Ålesund sjukehus, sier Bratland.

– Vi vil sende en patrulje inn til Geiranger for å finne ut hva som har skjedd, og snakke med den andre paraglideren, sier han.