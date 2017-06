Tok ruskjører og råkjørere

En mannlig bilfører i 30-årene blei mandag kveld stoppa i Langevåg etter mistanke om kjøring i påvirka tilstand. Politiet har tatt blodprøve og anmeldt mannen, melder de på Twitter.

I Volda har flere råkjørere blitt tatt i kontroll i 80-sona mandag kveld:

For to mannlige sjåfører blei farta målt til å være så høg at politiet beslagla førerkortet på stedet. Dette gjaldt en mann på 18 og en mann på 27.