Ber om 75 dagers fengsel

1. november 2015 døde den 21 år gamle Tobias Hattrem Moa av hjerneblødning etter å ha blitt slått ned i sentrum av Åndalsnes. Politiet omtalte det som en voldshendelse .

En 24-åring står tiltalt i tingretten. Han var ifølge NRK først siktet for vold med døden til følge, men dette ble endret da obduksjonsrapporten viste at hjerneblødning var dødsårsaken, og at dette kunne ha oppstått spontant, skriver NRK.

Romsdals budstikke skrev tirsdag at 24-åringen erkjente seg skyldig etter tiltalen.

Bistandsadvokaten har lagt ned påstand om erstatning til hver av foreldrene på 100.000 kroner.