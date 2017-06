Friluftsrådene får fem millioner

Som en del av den pakken får de to friluftsrådene i fylket fem millioner kroner til å styrke arbeidet med å tilrettelegge for friluftslivet i kystområdene. Pengene kommer fra revidert nasjonalbudsjett som regjeringspartiene sammen med Venstre og KrF har sikret flertall for.

– Vi har jobbet lenge med denne saken og jeg er veldig fornøyd med at vi nå har fått den på plass. Møre og Romsdal er med dette inne i den ordningen som vil gi årlige overføringer til skjærgårdstjenesten, sier KrFs Rigmor Andersen Eide.

Hun peker på at de de fem millionene gir muligheter for en større og mer moderne båt som friluftsrådene kan benytte.

– Dette gjør at de kan leie en større båt. Den som Sunnmøre firluftsråd har i dag egner seg kun for oppdrag tett ved land. I tillegg kan de nå ansette flere til å jobbe med dette, påpeker Eide.

Fylket har i dag to friluftsråd. Et for Sunnmøre og et for Nordmøre og Romsdal. Stortinget legger inn en forutsetning om at de to rådene klarer samarbeide om de pengene de nå får.

– Dette forutsetter et samarbeid på tvers av fogderien. Pengene skal gå til hele fylket, påpeker hun.

Fliluftsrådene er i dag mest kjent for Stikk ut-turene som er blitt en formidabel suksess. Pengene som nå kommer skal være med blant annet til å tilrettelegge for økt friluftsliv i skjærgården.

– Det er et av tiltakene. I tillegg skal disse pengene brukes tilmiljøarbeid som oppsamling av plast, sier Andersen Eide.