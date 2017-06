Kåra til Norges beste studentbedrift

Studentbedriften fra NTNU i Ålesund nådde heilt opp når NM for studentbedrifter 2017 gikk av stabelen på onsdag.

AgriMare Bio har utvikla en løsning i storskala for oppdrett av børstemark med fiskeslam som eineste næringssubtrat, skriver Ungt Entreprenørskap om vinnerlaget.

Børstemarken har høyt innhold av marint protein og viktige marine fettsyrer, og skal erstatte vegetabilske ingredienser i for for oppdrettslaks, står det videre.

"Studentbedriften har ønsket å bidra til en bærekraftig fremtid, og har tatt utgangspunkt i en for Norge svært viktig næring. Med utgangspunkt i forskning har de arbeidet med et nyskapende konsept med høy innovasjonsgrad, og som er veldig relevant for dagens lokale og globale utfordringer. Dersom bedriften lykkes med sitt planlagte pilotprosjekt, har bedriften et stort vekstpotensial", står det blant annet i juryens begrunnelse.

Nå skal forretningsplan og presentasjon oversettes til engelsk, før studentene reiser til Helsinki for å representere Norge i EM for studentbedrifter slutten av juni.

Også andreplassen gikk til en studentbedrift fra Ålesund, nemlig Pro Pelo.