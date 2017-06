Kommunalkomiteen foreslår ny satsing på ferjene

Satsingen på ferjer og båter som drives av fylkeskommunen, kommer fram i innstillingen til kommuneproposisjonen for 2018. Det skal legges til rette for et bedre transporttilbud for folk og næringsliv langs kysten og investeringer i mer miljøvennlig teknologi, ifølge komitéleder Helge André Njåstad (Frp).

Regjeringen går konkret inn for å sette av 100 millioner kroner særskilt til ferjefylkene over fylkeskommunenes rammetilskudd neste år.

– Vi tar sikte på å videreføre de 100 millioner kronene som en særskilt bevilgning i årene fremover, sier Njåstad.

Bakgrunnen for satsingen er at kostnadene til båt og ferje har økt betydelig, blant annet på grunn av behov for et bedre tilbud og en høy generell prisvekst innen sektoren. Det satses også på mer klimavennlig drift, noe som krever store investeringer, men gir store gevinster for klimaet.

