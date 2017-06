Med denne knaggen smugfilmet mannen i jentegarderobe

– Saka er nå oppklart og ferdig etterforska. Det som gjenstår nå er straffereaksjoner, sier politiadvokat Martin Häber i politiet i Møre og Romsdal til Sunnmørsposten.

Før helga blei en mann i 20-åra fra Sunnmøre pågrepet og siktet for å ha filmet i en kvinnegarderobe på et treningssenter i Ålesundsområdet. Mannen har erkjent de faktiske forholdene, ifølge politiet.

Det var NRK Møre og Romsdal som først skreiv om saka.

Avslørte seg selv

Ved hjelp av datateknikere har politiet klart å hente opp sletta materiale. Mannen avslørte seg selv ved at han blei fanga på film da han hang opp igjen kameraet.

– Ut ifra vår gjennomgang av materialet har han ikke klart å fange noen avkledde på film, sier Häber.

Kameraet hadde batterikapasitet til å filme i halvannen time.

– Basert på det mannen selv har forklart blei kameraet første gang hengt opp noen uker forut for funnet. Så var det da han skulle skifte ut kameraet at han fanga seg selv på film. Ifølge teknikeren vår kan ting tyde på at han ikke fikk kameraet i gang igjen, sier politietterforskeren.

Ville filme nakne damer

Mannen er i utgangspunktet sikta for seksuelt krenkende handling.

– Han har også selv erkjent at motivet var å filme damer som kledde av seg. Det var altså et seksuelt motiv bak, sier Häber.

– I tillegg har han nok brutt diverse regler rundt ulovlig filming og dataovervåkning. Det må vi sortere ut når vi tar ut endelig tiltale, sier han.

Flere kamera

Det er lovlig å skaffe seg slike kamera, men rådgiver Marte Skarslien i Datatilsynet sier til NRK.no at det er lett å komme i konflikt med lovverket. Hun ser likevel ingen grunn til å be folk flest om å være på vakt.

– Som hovedregel tror jeg ikke dette er noe vanlige mennesker gjør, men mer enkeltstående hendelser, sier hun til NRK.

Politiadvokat Martin Häber sier at filming med spionkamera trolig skjer i større grad nå enn før.

– Jo mer vanlig det blir med avansert teknologi i samfunnet og på kamerafronten, jo lettere er det at slikt skjer. Det er nok noe man må være OBS på nå for tiden, sier han til Sunnmørsposten.