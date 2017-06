Ny runde i retten

Frostating lagmannsrett skal fra onsdag behandle rettssaka etter den betente sjukehusstriden etter at Kristiansund kommune anket avgjørelsen fra tingretten i Steinkjer.

Der tapte kommunen.

Dette fokuserer de på

Saka dreier seg om at kommunen ikke anerkjenner vedtakene som ble gjort 17., 18. og 19. desember 2014 i Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet.

Der ble det bestemt at det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal skal ligge på Hjelset ved Molde – ikke ved Storbakken i Kristiansund, som var den alternative tomta.

Helseminister Bent Høie har måttet møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i saka, og i tingretten anførte Kristiansund kommune at prosessen før tomtevalget hadde vært «pill råtten» og forutbestemt.

Nå har kommunen lagt en ny strategi, og vil prosedere på at det var så alvorlige saksbehandlingsfeil at vedtaket om Hjelset er ugyldig.

Helse Midt-Norge og riksadvokaten har avvist påstandene.

Økonomi blir sentralt

Blant annet mener kommunen at økonomi ble brukt for å trekke sjukehuset sørover. Så viser utregningen at prosjektet ble langt dyrere enn prognosene den gang sa.

– Vi spisser saken ytterligere, og det er en del nye vitner som vi ser frem til å høre og det er nye momenter som vil bli belyst. Jeg ønsker ikke å prosedere saken på forhånd, sa ordfører Kjell Neergaard i en pressemelding i går.

– Det er størrelsen på sykehuset og investeringsforskjellen på 5,6 milliarder den gang og 4,1 milliarder kroner nå som peker seg ut bli et hovedpoeng. Med sitt 5-4 vedtak kan det lokale helseforetaket ha gjort vedtak på feil grunnlag. Her kommer de nye vitnene inn, skriver kommunen.

Nye vitner

Petter Bjørdal, nestleder i styret i Helse Møre og Romsdal, er et av de nye vitnene i lagmannsretten. Før 17. desember 2014 tydet alt på at Bjørdal skulle stemme på Kristiansund som lokasjon, men i styremøtet gikk Bjørdal noe overraskende inn for Hjelset. Han vippet dermed saka i 5-4-favør til fordel for romsdalsbyen.

Direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal forklarte seg heller ikke i forrige rettsrunde i Steinkjer. Han skal vitne nå, og var toppsjef Astrid Eidsviks nærmeste planlegger i idefasen.

Det tredje nye vitnet er Jan Høegh fra Holte Consult. Konsulentene skulle kvalitetssikre og dermed være kritiske til arbeidet som var gjort. Eidsvik gikk på dagen 4. desember 2014, noen få dager etter at rapporten var levert.

Øvrige deltakere

Klokka 09.00 innleder dommer Olav Magnus Hohle før Kristiansund kommune sin advokat Camilla Selman tar over med sitt innledningsforedrag.

Deretter kommer riksadvokat Erik Bratterud til orde.

Torsdag blir det partsforklaringer fra kommunen, Helse Midt-Norge, Helse Møre og Romsdal og tidligere aktuelle personer.

Kjell Neergaard (ordfører i Kr.sund), Ola H. Strand (styreleder i Helse Midt), Espen Remme (adm. dir. Helse Møre og Romsdal), Odd Veddeng (tidl. fagdirektør), Jan Høegh (Holte Consult), Stein Kinserdal (styreleder Helse Møre og Romsdal) og Marthe Styve Holte (tidl. styreleder Helse Midt) skal da forklare seg.

Fredagen er satt av til helseminister Bent Høie (H), Petter Bjørdal (nestleder HMR), Daniel Haga (Helse Midt), Astrid Eidsvik (tidl. adm. dir. HMR), Lars Magnussen (saksbehandler, Helse Midt) og Frode Myrvold (Helse- og omsorgsdepartementet).

Mandag 12. juni blir det sluttprosedyrer.