Svarte nei på alle tiltalepunkt

Alle de mennene anket sine dommer fra tingretten. Nå er det satt av to uker til ankesaken som starter i Ålesund onsdag.

Ikke skyldige

Den antatte hovedmannen, en 50-åring fra Ålesund, ble dømt til fengsel i fem og et halvt år, for grovt heleri av fisk, samt unndragelse av skatt og moms.

En 50-åring fra Ålesund, som er daglig leder i Aalesund Seafood, selskapet hovedmannen solgte fisken til, ble dømt til fengsel i tre år, mens en 49-åring fra Ålesund ble dømt til ett og et halvt års fengsel i tingretten.

Under starten av saken i lagmannsretten i dag svarte alle de tre nei på alle skyldspørsmål da aktor, politiadvokat Hilde Haugen. leste opp tiltalen.

Alle tre tiltalte er i tillegg dømt til å i fellesskap betale 600.000 kroner i erstatning til Scanmar, bedrifta den stjålne fisken skal stamme fra.

Den strengeste dommen var i samsvar med aktors påstand, mens de to øvrige dommene var mildere enn aktors krav.

Saken dreier seg om 109 leveringer av fisk fra den hovedtiltalte til firmaet Ålesund Seafood. Ifølge tiltalen stammet fisken fra selskapet Scanprod AS og var verdt 11,6 millioner kroner. Pengene ble så overført blant annet til en tidligere ansatt i Scanprod – 48-åringen som var tiltalt for å ha stjålet fisken, men som ble dømt for grovt heleri. 50-åringen var daglig leder i Ålesund Seafood.