Turister fast på Romsdalseggen

Onsdag ettermiddag melder Hovedredningssentralen at to turister står fast i Vengjedalen i rauma kommune. Røde Kors ble kalt ut for å bista, meldte Hovedredningssentralen klokka 13.22.

Politiet opplyser til Rbnett at det er snakk om to utenlandske turister som har gått seg fast på Romsdalseggen, og befinner seg på eggens høgeste punkt.

Klokka 16.22 melder politiet at mannskaper fra Rauma lensmannskontor og Romsdal fjellredningsgruppe er oppe hos turistene.

– Alt vel, melder politiet.

Ifølge Åndalsnes Avis skal turistene være tynnkledd, og det meldes om kraftig vind på Romsdalseggen.