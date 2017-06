«Hjemmebane» vert «Heimebane» for Carew og Torp

Kanskje ikkje så rart at det vert nynorsk namn på serien som til dels er spelt inn i Ulsteinvik. Ifølgje Nrk Møre og Romsdal er det språksjef i Nrk, Ingvild Bryn, og Sunnmøre Mållag som har argumentert for at serien som opphaveleg skulle heite «Hjemmebane» måtte få eit nynorsknamn då den er spelt inn i eit nynorskområde.

Ei rekkje lokale skodespelerar har roller i serien , og hundrevis av statistar har delteke på innspelinga .

Serien handlar om opp- og nedturane til den fiktive fotballklubben Varg. Ane Dahl Torp spelar første kvinnelege trenar i eliteserien, medan Carew skal spele ein fotballproff som kjem tilbake frå utlandet for å avslutte karrieren i Norge.

Serien har eit budsjett på 70 millionar.

