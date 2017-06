Ålesund vil gi samboergaranti

Det mener i hvert fall et enstemmig bystyre, og de har bedt rådmannen om å legge til et nytt punkt i en forskrift som skal begynne å gjelde fra den 1. juli. Forslag til forskrift om rett til opphold i sjukeheim er ute på høring og skal sluttbehandles i bystyret de 22. juni.

Mangler i forslaget

– I forslaget for Ålesund som er ute på høring, står det ingen ting om samboergaranti. Men jeg er positiv til å føye til et nytt punkt om dette i forskriften, sa Eva Vinje Aurdal på spørsmål fra Monica Molvær (H).

Molvær stilte spørsmålet etter at Sunnmørsposten fortalte om ekteparet Ertresvåg som ble skilt av helsevesenet etter 62 års ekteskap.

– Vil ordføreren stille seg positiv til en samboergaranti etter mønster fra Oslo, spurte Molvær.

Positiv

Og det ville ordføreren. Hun fikk et enstemmig bystyre med seg på å be rådmannen om å innarbeide et nytt punkt i forskriftene der en eller annen form for garanti skal bli gitt. Hun håper også at et slikt punkt kan føyes til uten at hele forskriften må ut på ny høring.

Utvalget for helse og velferd skal behandle saken først før bystyret har den på kartet den 22. juni. Fra den 1. juli har kommunen plikt til å ha en gjeldende forskrift for rett til sjukeheimsplass.