– Jeg er frustrert og forbanna

– Jeg stiller spørsmålstegn ved hvor frivillige en del av disse sammenslåingene faktisk har vært. Prosessen har vært prega av stress og press. Noen kommuner har vært så redde for å bli sammenslått med en av nabokommunene at de har gått inn for sammenslåing med en annen selv om de egentlig ikke har ment at dette har vært fornuftig eller rett heller, sier Klinge.

Ikke uventet tapte opposisjonen avstemningene. Men det var tildels med hårfine marginer. Kun tre stemmer skilte Haram fra å slippe å bli tvangsammenslått med Ålesund.

– Jeg synes synd på alle dem i Haram som har vært mot tvangssammenslåing, og som nå må se at stortingsflertallet overkjører de. Vi i Senterpartiet har vært klare hele tiden på at tvangsvedtak skal omgjøres dersom kommunen ønsker det. Nå blir det opp til velgerne om vi sammen med Ap får oppheva tvangssamanslåingene til høsten, sier Klinge.

Men ikke all var misfornøyde etter den 10 timer lange maratondebatten om kommune- og fylkessammenslåinger.

– Vi fikk flertall og vant, det er vi fornøyd med. Et flertall er et flertall, konstaterer parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik.

Aps Else May Botten gir Klinge og Senterpartiet full støtte i at dersom Haram ikke ønsker være med i en ny storkommune skal de slippe dersom det blir regjeringsskifte etter valget.

– Vi har sagt at de som er blitt tvangssammenslått skal få en ny mulighet, det står vi på, sier Botten.

Ønsker sammenslåinger

Hun er ikke udelt negativ til det som har skjedd i form av sammenslåinger.

– Vi ønsker kommunesammenslåinger så lenge de er basert på frivillighet. De støtter vi, sier Botten.

Høyres Helge Orten mener regjeringen i stor grad har lyktes med sitt prosjekt med å slå sammen kommuner.

– I vårt fylke går vi nå ned til 27 kommuner. Vi ser at vi vil få veldige gode og spennende løsninger rundt både Molde og Ålesund. Løsninger som vil være med å styrke de to byene. Og det er grunn til å minne om at det kun er i ett tilfelle der Stortinget bruker styringsretten sin, påpekert Orten.

Kristiansund taperen

Frps Oskar Grimstad mener det er Kristiansund som er fylkets store taper i denne saken.

– Kristiansund har ikke lykkes å få med seg noen av sine nabokommuner. Det tror jeg desverre nordmørsbyen kommer til å tape på, sier Grimstad.