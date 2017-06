Flertall på Stortinget for å tvinge Haram inn i Ålesund

Avstemningen viste at det var flertall for regjeringspartiene og Venstre sitt forslag om å slå sammen Ålesund, Sandøy, Haram, Skodje og Ørskog kommuner fra seinest 1. januar 2020. 86 stemte for, 83 i mot.

Mens Ålesund, Sandøy, Skodje og Ørskog allerede hadde funnet sammen, har motstanden mot sammenslåing vært stor i Haram.

Ap, Sp, KrF, Sv, Sp og Mdg hadde på forhånd varslet at de ville stemme i mot forslaget.

