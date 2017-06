Ja til utepils etter midnatt

Allerede da Svein-Rune Johannessen (Ap) tok ordet som førstemann, slo han fast at Monica Molvær ville få flertall for forslaget slitt om å la utestedene skjenke ute også etter midnatt. Johannessen ønsket heller ikke noen ny alkoholpolitisk debatt.

– Den tok vi da vi diskuterte ruspolitisk handlingsplan, og jeg vil også oppfordre representantene i salen om å være mer saklige. Ord som "galskap", "håpløst" og "katastrofe" hører ikke hjemme verken i helse- og velferdsutvalget eller i bystyret, sa Johannessen.

Flere enn Ålesund

Aps gruppeleder gjorde likevel oppmerksom på at stopp i uteserveringa ved midnatt ikke ville bli noe spesielt for Ålesund. Han trakk fram både Drammen, Tromsø, Stavanger og Bergen som alle stenger klokka 24.00.

– Hvorfor blir dette en katastrofe for oss? Støy, uro og bråk ødelegger livskvaliteten for folk som blir utsatt for det, slo Johanessen fast.

Er det gjennomtenkt?

Monica Molvær sa at hun måtte gni seg i øynene da hun så forslaget fra rådmannen.

– Hvor kom det fra, og er forslaget gjennomtenkt? Hvordan skal vi løse dette i praksis når folk i bakgårder og andre uteareal må inn når klokka blir tolv?

Molvær trakk fram argumentet om at folk som velger å bo i sentrum må regne med at det kan bli støy, mens Tore Johan Øvstebø (Krf) spurte om det var utepilsen som skulle redde Ålesund sentrum.

– Det vi trenger er at folk bor i sentrum - også barnefamilier. Ti tusen nye boliger i sentrum ville fått Ålesund til å blomstre, og bokvalitet er viktig. Bokvalitet handler også om at man får sove om natta, og jeg synes vil bruker uttrykket "attraktiv by" altfor snevert, sa varaordføreren som støttet forslaget om å stenge uteserveringa ved midnatt.

Tilfeldig

Geir Stenseth (Frp) minnet om at helse- og velferdskomiteen har fått ansvaret for å behandle skjenkesaker i Ålesund, men at det i flere saker har vist seg at utvalget ikke gjenspeiler flertallet i bystyret. Slike saker blir for tilfeldig, mente Stenseth.

Da bystyret gikk til avstemming, var det et flertall på 33 som sa ja til utepils etter midnatt. Molvær foreslo også at det fortsatt skal være skjenking til klokka 03.00, men flertallet sa nei til det. Det ble også flertall for et forslag fra Øyvind Ness Eikås (Frp) om at det kan selges alkohol også på valgdager.