To berga livet på kjølen, ein svømde etter hjelp - og ein hamna i sjøen

Det var fire tyske menn i båten då den gjekk rundt Rødvenfjorden, ein arm av Langfjorden nord i Rauma kommune.

– Ein person kom seg til land og fekk varsla, og tre personar var igjen på båten. Av desse var ein i sjøen. Alle er no tekne hand om, seier operasjonsleiar Knut Fugelsnes ved operasjonssentralen i Kristiansund til smp.no like etter klokka 06.00 torsdag morgon.

Satt på kjølen

Meldinga om ulukka kom rett etter klokka 5 torsdag morgon. To av dei om bord satt på kjølen då dei blei plukka opp.

Den siste mannen fekk førstehjelp på staden etter at han vart henta livlaus opp frå sjøen.

I ei Twitter-melding frå politiet like etter gjekk det fram at mannen var frakta med helikopter til St. Olavs Hospital i Trondheim. Sjukehuset opplyste seinare på føremiddagen at mannen ikkje overlevde.

Kring 100 meter frå land

Båten var etter det operasjonsleiaren kjenner til om lag 100 meter frå land då ulukka hende. Og det blei sett i gang redningsaksjon med helikopter og brannbåt.

Ulukka skal ha skjedd i samband med fritidsfiske.

– Dei budde på ein campingplass i området, og det er grunn til å tro at dei har vore på fisketur, seier operasjonsleiar Fugelsnes til NTB.

Ifølgje NRK Møre og Romsdal skal det ha vore kraftig lokal vind.