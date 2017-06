Tysker omkom etter dramatisk båtvelt

Det skal ha vore fire personar i båten.

– Ein person kom seg til land og fekk varsla, og tre personar var igjen på båten. Av desse var ein i sjøen. Alle er no tekne hand om, seier operasjonsleiar Knut Fugelsnes ved operasjonssentralen i Kristiansund til smp.no like etter klokka 06.00 torsdag morgon.

Han opplyser at ein person får førstehjelp etter bergingsaksjonen.

I ei Twitter-melding frå politiet like etter går det fram at ein person no er frakta med helikopter til St. Olavs Hospital i Trondheim.

SISTE: Personen som blei frakta med ambulansehelikopter til Trondheim er klokka 10.41 meldt omkommen.

Det er fire tyske statsborgarar involvert i ulukka som skal ha skjedd i samband med fritidsfiske.

Båten var etter det Fugelsnes kjenner til om lag 100 meter frå land då ulukka hende. Og det blei sett i gang redningsaksjon med helikopter og brannbåt.

Ifølgje NRK Møre og Romsdal skal det ha vore kraftig lokal vind.