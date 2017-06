Vil gi samboergaranti

Det sier Monica Molvær (H) som fikk et svært positivt svar fra ordfører Eva Vinje Aurdal i bystyret torsdag. Molvær spurte om ordføreren ville stille seg positiv til å gi en slik garanti etter mønster fra bl.a. Oslo. Og det ville ordføreren. Allerede på det neste bystyremøtet kan en garanti i en eller annen form være på plass.

Skilt av helsevesenet

Molvær stilte spørsmålet på bakgrunn av historien til Marie og Einar Ertresvåg som ikke får plass på samme sjukeheim. Etter 62 års ekteskap har helsevesenet nå skilt de to.

I svaret til Molvær sa Eva Vinje Aurdal at Ålesund kommune må ha forskrifter om rett til plass på sjukeheim klare den 1. juli.

- I forslaget til forskrifter som er ute på høring, står det ingen ting om samboergaranti. Men jeg er positiv til at vi skal få inn et nytt punkt om dette, sa ordføreren.

Hun viste til at andre kommuner har innført en slik garanti i en eller annen form, og at det nå er opp til administrasjonen å utforme et forslag som kan behandles i bystyret allerede i neste uke.

- Og jeg håper at det kan skje uten at forslaget må ut på ny høringsrunde, sa ordføreren, som fikk et enstemmig bystyre med seg på at man skal innføre en samboergaranti.

I et intervju med smp.no sier styreren ved Hatlane omsorgssenter at han ikke har noen myndighet til å sørge for at ekteparet får bo sammen.

- Og det skjønner jeg slik situasjonen er i dag, sier Monica Molvær. Men med nye forskrifter som også inneholder en samboergaranti, vil både tildelingskontoret og de enkelte omsorgssentrene få rom for å gjøre tiltak. Det er viktig at en slik garanti er fleksibel slik at den kan tilpasses de behovene de enkelte har, understreker Molvær.