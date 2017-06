Ber politikarane tenkje seg om

Først la rådmannen i Ørsta, og deretter rådmannen i Volda, fram saker til politisk behandling, med negativ tilråding til vidare samarbeid med Fairtrade.

Hovudargumentet til rådmennene er at kommuneadministrasjonen har så mange oppgåver at dette, som ikkje er lovpålagt, ikkje bør prioriterast.

Utsetjing

Formannskapet i Ørsta røysta for å gå ut av Fairtrade-ordninga, før styringsgruppa for Fairtrade i Ørsta og Volda rakk å reagere. I Volda klarte dei å få til ei utsetjing.

Og no håper gruppa at det same skal skje i Ørsta. For etter planen skal saka opp i kommunestyret allereie i neste veke.

– Fairtrade er verdas største og mest kjende merkeordning for rettferdig handel. Det offentlege, ikkje minst kommunane, er ein stor forbrukar som verkeleg kan bety ein skilnad, seier Ingrid Opedal i styringsgruppa for Fairtrade i Ørsta og Volda.

Arbeidsforhold

Saman med resten av gruppa byr ho på Fairtrade-kaffi, som kostar nokre kroner meir, men som kjem frå ein produsent som kan garantere skikkelege arbeidsforhold og handelsvilkår for bønder og arbeidarar.

I Fairtrade-kommunar skal ein viss prosent av kaffien som blir servert vere Fairtrade.

– Eit nytt krav er at kommunen må finne ut kor mykje kaffi og ei anna Fairtrade-vare dei bruker i løpet av eit år. Dette meiner kommunane blir for mykje ekstraarbeid. Men no har vi snakka med det felles, kommunale innkjøpskontoret, som seier at dette kan dei enkelt finne ut av, seier Opedal.

Ordførar Stein Aam (Sp) i Ørsta røysta i formannskapet for å gå ut av Fairtrade-ordninga. Men han seier at dersom det kjem fram nye moment i saka, vil han ta omsyn til det.