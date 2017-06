Bypenger fra fylket

Region- og næringsutvalget i fylket har hentet fram 25 millioner kroner fra byutviklingsondet sitt og fordelt pengene mellom Kristiansund, Molde og Ålesund.

Gang- og sykkelveger

I Ålesund skal det brukes penger på flere gang- og sykkelvegtiltak. Et såkalt snarvegtiltak skal rehabilitere viktige trappegater, stier og snarveger i sentrum og i sentrumsnære områder. Her skal det sikres med lys og rekkverk.

Skilt

Et annet prosjekt for gående og syklister, er et å skilte etablerte gang- og sykkelforbindelser slik at folk finnere fram. Pengene skal også brukes til et treårig prosjekt som har som formål å øke bruken av gang- og sykkelvegene.

Spleiselag

Ålesund skal også fortsette kartlegginga av byrom, og pengene fra fylket kan brukes til fysiske investeringer i de sentrale byrommene.

Kristiansund og Molde har få henholdsvis 7,3 og 8,1 millioner kroner, og alle tiltakene som skal realiseres skal være et spleiselag mellom fylket og de byene.