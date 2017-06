Nå skal Kristiansund finne ut hvorfor Bjørdal snudde

TRONDHEIM (smp.no): Kristiansund kommune gikk i fjor til sak mot Helse Midt-Norge fordi kommunen mente at tomtevalget for nytt fellessjukehus på Hjelset ved Molde var ugyldig. I tingretten ble det fokusert på at prosessen var rigget og forutbestemt, men kommunen tapte saka.

Deretter anket Kristiansund kommune til lagmannsretten, og i dag er det rettens tredje dag i Trondheim. Nå er hovedanførslene fra kommunen at det har skjedd saksbehandlingsfeil. Deriblant blir det fokusert på den økonomiske biten.

Fredag vitner helseminister Bent Høie (H) fra klokka 0900.