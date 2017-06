Venstre foreslår en jordbruksramme på 625 millioner kroner

I tillegg vil 130 millioner kroner bli fordelt i 2018 fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond. Det vil ytterlige styrke landbrukets inntektsmuligheter i 2018.

Venstre brøt torsdag kveld ut av samtalene om jordbruksoppgjøret som pågikk mellom opposisjonspartiene på Stortinget. Partiet foreslår nå at oppgjøret sendes tilbake til partene med partiets forslag som utgangspunkt.

For at det skal kunne skje, må Venstre få støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet og dermed flertall i Stortinget for forslaget, som ble kjent fredag ettermiddag.

Statens tilbud til bøndene var opprinnelig på 410 millioner kroner, omkring 1 milliard kroner lavere enn bondeorganisasjonenes krav. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) la 550 millioner på bordet i det siste tilbudet til bøndene, som organisasjonene avslo.

Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.

Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.