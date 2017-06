Jacu viser kunst av skumgummimadrasser

Det skjer i lokalene til kaffefabrikken Jacu. Der har Studio Hugo Opdal pop up-utstilling med kunstnerduoen Broslo. Dette er første gang de har utstilling utenfor hovedstaden.

Kunstnerne Nikolai Gyllenhammer Jonny Årseth har hatt flere utstillinger i Oslo-området, der de har gjort seg bemerket med sine særegne kunstverk som til tider er i grenseland mellom bilder og skulptur.

– De lager nyskapende kunst. Jeg tror dette er første gang Ålesund får oppleve verk laget av skumgummimadrasser, sier gallerist Hugo Opdal.

Broslo har også med seks store maleri montert på aluminiumsbokser. På et annet verk kan publikum variere fargene via en app på egen mobiltelefon. Kunstnerne blir til stede under utstillinga.