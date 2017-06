Politimann kom over store mengder sprengstoff

En politimann på treningstur oppdaget fredag det politiet mener er ulovlig og straffbar oppbevaring av sprengstoff, skriver TV 2 .

– Det var tilfeldig at vi kom over dette. Politimannen som var ute for å trene med hunden sin, oppdaget en konteiner han ble nysgjerrig på, sier jourhavende jurist ved politiet i Ålesund, Maria Vike Nørve, til kanalen.

Mannen som eier konteineren er ifølge politiet den samme som i desember i fjor ble fratatt løyvet til å oppbevare sprengstoff.

– Tillatelsen han hadde ble trukket tilbake i fjor for tidligere ulovlig oppbevaring. Vi har ikke grunn til å tro at eksplosivene er ervervet ulovlig, men slik situasjonen er nå har han ikke tillatelse til å oppbevare dem, sier Nørve. Politiet opplyser at konteineren var godt låst, men like fullt ulovlig oppbevart.

Nørve sier politiet ser alvorlig på saken. Det ble funnet mer enn ett tonn sprengstoff. Mannen har erkjent at det er hans, og han er siktet for ulovlig befatning med sprengstoff etter paragraf 190 i den nye Straffeloven.

Politiet har ikke oversikt over typen sprengstoff, som ble funnet men de opplyser at det er ment for bruk i sprengingsarbeid.