Ap-politiker kalte Listhaug for «jævla rasistkjerring»

Bjørnhaug skrev kommentaren i et svar til et av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) Facebook-innlegg natt til søndag. Uttalelsen ble skrevet som et svar til et innlegg der Listhaug refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger, melder VGsom først omtalte saken.

Bjørnhaug som blant annet sitter i bystyret i Arendal for Arbeiderpartiet og jobber som lærer, sier han ikke beklager utspillet.

– Nei, overhodet ikke. Den uttalelsen, som jeg mener jeg kan forsvare, står jeg 100 prosent inne for, sier Bjørndahl til avisa. Han sier også at han mener at Listhaug, «som til de grader snakker andre ned gjennom sin retorikk og politikk, må tåle den typen uttalelser.»

Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, sier til Nettavisen at hun mener Bjørnhaugs ordbruk ikke hører hjemme i det politiske ordskiftet.

– Nå skal jeg aller først ta en prat med ham. Dette tolererer vi absolutt ikke, sier hun til avisa.

Espen Teigen, Listhaugs politiske rådgiver, mener Bjørndahls kommentar viser lite selvinnsikt.

– Det er trist og uakseptabelt. Jeg er vant med å utestenge og slette kommentarer fra ekstremister og ytterliggående nett-troll på begge sider. Nå må vi bruke tid på en fremtredende Ap-politiker. Jeg hadde forventet mer av noen som er folkevalgt, sier Teigen.

