Festbråk, berusa folk og hærverk på brannstasjon

I Ålesund sentrum var politiet flere ganger ute for å ordne opp i bråk og krangler natt til søndag, og utover natta blei flere personer bortvist fra sentrum eller fra utesteder.

Politiet har oppretta sak etter melding om at en mann i 20-åra skal ha utsatt en annen for vold ved et utested. Sak opprettes.

Tidlig søndag morgen fikk politiet melding om at tre personer nektet å forlate hjemmet til ei kvinne i slutten av 40-åra.

Mulig gasslekkasje

Politiet evakuerte også et område i Ålesund sentrum etter melding om mulig gasslekkasje fra et bygg. Forholdet blei sjekka ut, og det viste seg å ikke være noen gasslekkasje.

Bjeffing

I Vegsund bjeffet noen hunder så mye og lenge at naboene kontaktet politiet, som igjen kontaktet hundeeier, står det i loggen.

Skadeverk på brannstasjon i Ulsteinvik

Også i Ulsteinvik var det mange hendelser natt til søndag. Klokka halv ett meldte politiet om en beruset tenåring som hadde gjort skade på et kjøretøy. Politiet transporterte tenåringen bort fra stedet og personen blei tatt hånd om av familie.

En politipatrulje tok også turen til en parkeringsplass i Ulsteinvik etter meldinger om festbråk fra en samling personer, men kunne melde om at det var rolig på parkeringsplassen.

Seinere på natta kom det melding om hærverk på brannstasjonen.

– Åstedsundersøkelse foretatt og sak opprettes, skriver politiet.

– Slo til dørvakt

Politiet kom også til unnsetning da en person ikke betalte for maten han inntok på et utsalgssted i Ulsteinvik. Med en politipatrulje på plass ordnet det seg visst med betaling likevel.

Og en berusa mann i 20-åra blei satt i arresten etter å ha slått til en dørvakt på et utested.

Ruskjøring i båt

I Brattvåg blei en mann i slutten av tenårene anmeldt for vold mot en offentlig tjenestemann. Mannen blei sattt i arresten.

I Ørsta kom politiet til unnsetning etter klager om feststøy. En av klagene gikk på høy musikk og bråk fra et kjøretøy.

Og en mann i 50-åra fra Vestnes blei pågrepet og sikta for å ha ført båt i berusa tilstand.