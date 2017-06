Opposisjonen vil ha jordbruksramme på 790 millioner

De fire opposisjonspartienes enighet har en klar prioritering av distriktsjordbruk og de små og mellomstore brukene, ifølge en pressemelding.

Regjeringen foreslo opprinnelig en økonomisk ramme på 410 millioner kroner for årets oppgjør, noe som var for lavt for samarbeidspartiene Venstre og KrF.

Fredag la imidlertid Venstre fram et forslag med en ramme på 625 millioner. Høyre og Fremskrittspartiet varslet raskt støtte til forslaget, som dermed har flertall i Stortinget.

Forslaget innebærer at oppgjøret blir sendt tilbake til partene, med denne rammen og andre føringer.