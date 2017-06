Sørsidabygget endelig vedtatt

Med Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal innhabil på sidelinja vedtok et enstemmig fylkesting Sørsidebygget i Ålesund. Det er byggetrinn en som nå skal gjennomførers med en pris på 440 millioner kroner. Vinje Aurdal er gift med Leon Aurdal som er styreleder i Teateret Vårt, derfor ble Ålesund-ordføreren inhabil i behandlingen av denne saken.

Fra alle parti stod politikerne i kø for å rose prosjektet.

- Vi støtter dette hundre prosent. Plassering opp mot kulturkvartalet og biblioteket gjør at dette blir veldig spennende å følge, påpekte Aps Tove Lise Torve.

Minnet om Opedahl

Molde-ordfører og fylkestingsrepresentant fra Høyre, Torgeir Dahl, har market seg som en ivrig tilhenger av prosjektet og minnet fylkestinget på at han sammen med SVs Ingrid Opedal var de første som i fylkestinget skrev en innstilling om en ny videregående skole på sørsida i Ålesund.

- Jeg har et veldig behov for å si noe om denne saken. Dette startet som en del av skolestrukturdebatten i Ålesund, og jeg er litt stolt over at jeg skrev en innstilling sammen med Ingrid Opedal fra SV. Det er også artig på vegne av Molde kommune, som største eier i Teateret Vårt, å være med å styrke kulturen i Ålesund. Bare så det er sagt, sa Dahl.

Sunnmørslistas Randi Asbjørnsen understreket at dette først og fremst er et skoleprosjekt.

- Det er Ålesund videregående skole som er grunnmuren og det må vi ikke glemme i fortsettelsen, understreket Asbjørnsen.

Skiftet mening

Krfs Steinar Reiten har vært en av kritikerne av dette prosjektet. Men har endret mening.

- Vi KrF støtter innstillingen. Jeg er glad Ålesund får dette løftet. Vi er blitt pekt på som kritisk til prosjektet, det skyldes at vi har et helhetlig ansvar for alle deler av fylket, understreket Reiten.

Frps Geir Stenseth bukket og takket fylkestinget for vedtaket.

- Helt i begynnelsen var jeg en av dem som var skeptisk . Men nå får vi en skole og liv og røre i sentrum. Vi får inn ny kulturskole, barneteater og framtidig bibliotek. Så tusen takk for det, sa Stenseth.