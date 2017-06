Burde fraråda ektepar å inngå avtale om valutalån

Sunnmøre tingrett har dømt Nordea Bank Norge for brudd på frarådingsplikta, etter at et ektepar fra Sunnmøre i 2008 fikk ta opp et valutalån for å kjøpe feriebolig i Frankrike.

Retten har beregna merutgiftene paret har hatt, ved skjønn, og dømt banken til å betale 1,5 millioner kroner i erstatning, med tillegg av renter fra 18. juni 2015 og fram til betalinga skjer. Banken må også betale parets saksomkostninger på vel 558.000 kroner.

Ifølge parets advokat, Jon-Andreas Lange, skjedde rådgivinga lokalt.