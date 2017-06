Kraftselskap får kvart million i bot for å grave 23 meter

Det er NRK Sogn og Fjordane som melder dette.

I forbindelse med utbygging av en vindkraftpark i Vågsøy så gravde Kvalheim kraft 23 meter og la inn rør uten lov. Dette skjedde i Movatna naturreservat i Vågsøy.

Ifølge politiet er problemet at selskapet gravde og sa fra først når inngrepet var gjort. På den måten tok de seg til rette, uten å søke om eventuell dispensasjon.

– Det skal ikke lønne seg å ta seg til rette og gjøre et inngrep i et naturreservat. Derfor har vi prøvd å gi en bot som viser at det svir å bryte reglene, sier politiadvokat Magnus Engh Juel til NRK.

Daglig leder Olav Rommetveit i Kvalheim kraft ønsker ikke kommentere saka overfor NRK.