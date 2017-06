Elever og lærere får dra til Starmus

Det gjør også elevene Ane Kristin Espeseth og Margrethe Berentzen Klokkehaug som er elever ved Fagerlia videregående skole.

Det er SpareBank1 SMN som deler ut festivalpass til de heldige utvalgte, melder banksjef Marita Løvik Stadsnes i SpareBank1 SMN Ålesund i en pressemelding. Banken er hovedsamarbeidspartner til Starmus-festivalen.

Får møte Stephen Hawking

Lærerne er blant 30 realfagslærere som får møte blant andre den verdenskjente fysikeren og matematikeren Stephen Hawking.

Marte Holien og Sindre Sogge Hegge underviser til daglig ved Akademiet videregående skole i Ålesund. Nå får de noen dager undervisningsfri.

Får ta med en kollega

Over 180 realfagslærere konkurrerte om pass på bakgrunn av innsendte søknader. Marte Holien endte opp blant seks utvalgte som får ta med seg en kollega hver til festivalen som varer i seks dager.

Hun valgte å ta med seg kollega Sindre Sogge Hegge.

– Vi ønsker å inspirere barn og unge, slik at de i framtiden kan utvikle nye muligheter for vår region. Disse realfagslærerne kan hjelpe oss med å spre inspirasjon fra verdens mest ambisiøse vitenskapsfestival, sier Løvik Stadsnes.

Avhengig av realfag

– For å kunne løse de virkelig store utfordringene verden står overfor, er vi avhengig av at unge mennesker interesserer seg for realfag. Lærerne spiller en nøkkelrolle for å styrke denne interessen. Inspirerte lærere på Starmus vil i neste omgang komme elevene til gode, sier hun.

Fra søndag 18. juni til fredag 23. juni kommer en samling vitenskapsfolk, forskere, astronauter, samfunnsvitere, politikere, forfattere, formidlere og musikere til Trondheim for å delta på Starmus.

